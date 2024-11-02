У Польщі заявили про «високий рівень готовності» до нової хвилі біженців з України

Про це у коментарі «Радіо Свобода» сказав генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

За словами дипломата, щомісяця у місті проводять засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України на території Люблінського воєводства. Водночас консул наголосив, що наразі немає ознак збільшення потоку біженців з України.

«Перед зимою, як і минулого року, цьому питанню ми приділяємо більше уваги. Днями була така зустріч, ми пропрацьовували різні сценарії. Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі», – розповів Олег Куць.

Чи буде нова хвиля біженців, залежить від кількох чинників, зокрема, від російських атак на енергетичну інфраструктуру України та ситуації на фронті, додав дипломат.

Нагадаємо, що наразі Польща – на другому місці серед країн ЄС із найбільшою кількістю українських біженців. На першому місці – Німеччина.