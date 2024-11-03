Крилата ракета, 12 танків і понад 1400 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 699 090 (+1410) осіб,
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танків ‒ 9182 (+12) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од,
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артилерійських систем – 20 086 (+10) од,
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РСЗВ – 1244 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
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крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од,
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спеціальна техніка ‒ 3584 (+1) од.
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