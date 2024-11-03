Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії На фронті окупанти атакують на 11 напрямках: від початку доби сталося 107 боєзіткнень » Крилата ракета, 12 танків і понад 1400 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила загалом вже понад 699 тисяч своїх військових Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 699 090 (+1410) осіб,

танків ‒ 9182 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од,

артилерійських систем – 20 086 (+10) од,

РСЗВ – 1244 (+0) од,

засоби ППО ‒ 994 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),

крилаті ракети ‒ 2629 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 3584 (+1) од.