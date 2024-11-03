Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною», — йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що в країні розглядаються «всі можливі сценарії» у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.
За його словами, Південна Корея стежитиме за залученням північнокорейських військ у Росію і за вигодами, які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.
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