Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною», — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що в країні розглядаються «всі можливі сценарії» у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.

За його словами, Південна Корея стежитиме за залученням північнокорейських військ у Росію і за вигодами, які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.