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Жінок, ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій

Про це йшлося під час семінару «Рівні можливості: залучення людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», передає Міноборони.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust, зазначили у відомстві.

«Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», — йдеться у повідомленні.

Під час семінару учасників також ознайомили з підходами до працевлаштування та організації робочих місць для людей з інвалідністю в протимінній діяльності.

3 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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