Єрмак спростував інформацію про переговори між Україною та Росією

Про це повідомляє «Українська правда».

«Ці переговори про те, як про це пишуть (зокрема видання The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, писало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, – ред.), що це нібито переговори Україна — Росія – це точно неправда», — заявив Єрмак.

За його словами, Україна провела тематичні конференції, перша з яких була щодо енергетичної безпеки, а співорганізатором був Катар. Єрмак наголосив, що всі ці конференції були без участі Росії.

«Після цього ми зафіксували принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – «Туреччина — Організація Об’єднаних Націй — Україна», друга – «Туреччина — ООН — Росія», — заявив керівник ОП.

Станом на листопад, як каже Єрмак, ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України.

На уточнююче запитання, чи вимагали від України партнери не бити по певних об’єктах на території Росії, Єрмак відповів: «Давайте так скажемо… Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають… наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якби дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися».