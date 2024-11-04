Forbes: ЗСУ отримають від США важливу техніку

Українські військові отримають важливу допомогу для протистояння російській армії. Останній пакет допомоги від США включає в себе щонайменше 212 бронемашин Stryker.

Про це пише Forbes.

Повідомляється, що на Крущині зараз зосереджені тисячі солдатів Північної Кореї, і як очікується, вони вступлять у бій найближчими днями, щоб підсилити російську армію.

Як пояснює аналітик, з урахуванням втрати в боях приблизно двох десятків Stryker, нова поставка від США збільшить кількість цих бронемашин у ЗСУ майже до 400. При цьому зазвичай Україна розподіляє їх по штурмових бригадах – три батальйони по 31 машині в кожній бригаді.

«Попередніх партій Stryker вистачило для оснащення 80-ї та 82-ї штурмових бригад, які на початку серпня виділили батальйони для вторгнення в Курськ. Третя штурмова бригада, 95-та, також перебуває в Курську – і в неї поки що немає цих машин», – зазначає аналітик, наголошуючи, що є сенс тепер оснастити саме цю бригаду, щоб зрівняти її сили з двома іншими.

В умовах гострого дефіциту людей нові Stryker швидше за все – єдина допомога, яку отримають українські військові в Курській області.

«Маневрений Stryker з його максимальною швидкістю 60 миль на годину підходить для хаотичних міських боїв і швидких штурмів доріг, які характерні для боїв у Курській області… окрім швидкості та маневреності, машина є гарною спостережною і вогневою платформою для встановлених зверху датчиків і зброї», – зазначає Акс.