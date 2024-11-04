Іран планує повторну атаку на Ізраїль з використанням потужніших боєголовок та «іншої зброї»

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні поінформовані джерела.

Як розповів виданню єгипетський чиновник, Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на ізраїльські удари 26 жовтня, які були відповіддю на атаку балістичними ракетами Ісламської Республіки 1 жовтня, буде «жорсткою і комплексною».

«Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати», — сказав іранський чиновник.

Він додав, що Іран може використати територію Іраку для частини операції та, ймовірно, націлиться на ізраїльські військові об’єкти. За словами чиновника, це буде «набагато агресивніше, ніж минулого разу».

За словами офіційних іранських та арабських осіб, Іран не планує обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками, як це було під час двох попередніх атак. Крім того, будь-які використовувані ракети будуть мати більш потужні боєголовки.

До того ж зазначається і про часові рамки відповіді. За словами іранського чиновника, Іран не хоче впливати на вибори в США своєю атакою, тому відповідь буде після голосування у вівторок, 5 листопада, але до інавгурації нового президента у січні.