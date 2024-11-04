Ізраїль поінформував ООН про припинення співпраці з її палестинським агентством БАПОР

Про це інформує The Times of Israel.

Генеральний директор МЗС Ізраїлю Яків Бліцштейн надіслав листа президенту Генеральної Асамблеї ООН Філемону Яну, в якому запевнив, що «Ізраїль продовжить працювати з міжнародними партнерами, включаючи інші агентства ООН, щоб забезпечити надання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі таким чином, щоб це не підривало безпеку Ізраїлю». Країна очікує активної участі ООН у цих зусиллях.

Новий закон, який набуває чинності через три місяці, забороняє БАПОР працювати на території Ізраїлю та забороняє ізраїльським урядовим установам співпрацювати з агентством.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що БАПОР є частиною проблеми в секторі Гази, а не її рішенням, наводячи як доказ участь працівників агентства у подіях 7 жовтня та наявність серед них бойовиків ХАМАС. Він також зазначив, що ООН неодноразово отримували докази використання об’єктів БАПОР у терористичних цілях, однак жодних дій не було вжито.

За словами Каца, лише 13% гуманітарної допомоги сектору Гази надходить через БАПОР, а твердження про відсутність альтернатив – це фікція.