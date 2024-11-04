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На виборах у Молдові підрахували 99,86% голосів: Санду — 55,41%, Стояногло — 44,59%

На 09:50 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,86% голосів виборців.  Лідеркою залишається Мая Санду з 55,41% підтримки (930 512 голосів). У її опонента — 44,59% (748 781 голос).

На 06:40 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,55% голосів виборців.

За підсумками підрахунку  99,14% бюлетенів (станом на 05:15 понеділка, 4 листопада), перемогу на виборах здобуває Мая Санду. На цей час рівень її підтримки становив 55,09%. Її опонента, Олександра Стояногло, підтримали 44,91% виборців.

4 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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