«Є важливі зрушення у постачанні західної допомоги для фронту»: Зеленський провів нараду Іран планує повторну атаку на Ізраїль з використанням потужніших боєголовок та «іншої зброї» » На виборах у Молдові підрахували 99,86% голосів: Санду — 55,41%, Стояногло — 44,59% У неділю, 3 листопада 2024 року, у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло На 09:50 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,86% голосів виборців. Лідеркою залишається Мая Санду з 55,41% підтримки (930 512 голосів). У її опонента — 44,59% (748 781 голос). На 06:40 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,55% голосів виборців. За підсумками підрахунку 99,14% бюлетенів (станом на 05:15 понеділка, 4 листопада), перемогу на виборах здобуває Мая Санду. На цей час рівень її підтримки становив 55,09%. Її опонента, Олександра Стояногло, підтримали 44,91% виборців.