На виборах у Молдові підрахували 99,86% голосів: Санду — 55,41%, Стояногло — 44,59%

На 09:50 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,86% голосів виборців. Лідеркою залишається Мая Санду з 55,41% підтримки (930 512 голосів). У її опонента — 44,59% (748 781 голос).
На 06:40 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,55% голосів виборців.
За підсумками підрахунку 99,14% бюлетенів (станом на 05:15 понеділка, 4 листопада), перемогу на виборах здобуває Мая Санду. На цей час рівень її підтримки становив 55,09%. Її опонента, Олександра Стояногло, підтримали 44,91% виборців.
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