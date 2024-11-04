Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах

Про це свідчать результати опитування New York Times/Siena.

Згідно з результатами опитування, Гарріс дещо випереджає Трампа в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як експрезидент утримує перевагу в Арізоні та дещо втратив її у Пенсильванії.

У Північній Кароліні Гарріс має 48% підтримки серед потенційних виборців порівняно з 46% у Трампа. Вона також лідирує в Джорджії — 48% проти 47%, і у Вісконсині — 49% проти 47%.

Трамп випереджає в Арізоні, де республіканця підтримують 49% потенційних виборців проти 45% у Гарріса. У Пенсильванії, де кожен з кандидатів вів активну передвиборчу кампанію протягом останніх тижнів, кандидати отримали по 48%, а в Мічигані — 47%.