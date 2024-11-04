У 53-ій та 47-ій бригадах закликали військових повернутися на службу після СЗЧ

53-я та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звернулася до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. Бригади обіцяють підтримку та консультації на кожному етапі повернення.

«Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень».

Подібний допис опублікувала і 47 окрема механізована бригада, додавши, що є різні причини СЗЧ та пообіцяла надати консультацію й супровід на всіх етапах повернення.

«Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали.

Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе», – йдеться в повідомленні.