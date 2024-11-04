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Втрати росіян з початку великої війни перевищили 700 тис. осіб

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 04.11.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 700 390 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9193 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 538 (+15) од,
  • артилерійських систем – 20 121 (+35) од,
  • РСЗВ – 1245 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+3) од.
4 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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