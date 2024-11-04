Втрати росіян з початку великої війни перевищили 700 тис. осіб

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 700 390 (+1300) осіб,
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танків ‒ 9193 (+11) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 538 (+15) од,
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артилерійських систем – 20 121 (+35) од,
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РСЗВ – 1245 (+1) од,
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засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
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літаків – 369(+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93),
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крилаті ракети ‒ 2629 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,
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спеціальна техніка ‒ 3587 (+3) од.
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