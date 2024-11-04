Ізраїль поінформував ООН про припинення співпраці з її палестинським агентством БАПОР WP: План Трампа щодо завершення війни може бути неприйнятним для Путіна » Втрати росіян з початку великої війни перевищили 700 тис. осіб Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ліквідували вже понад 70 тисяч військових окупаційної армії Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 700 390 (+1300) осіб,

танків ‒ 9193 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 538 (+15) од,

артилерійських систем – 20 121 (+35) од,

РСЗВ – 1245 (+1) од,

засоби ППО ‒ 994 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93),

крилаті ракети ‒ 2629 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3587 (+3) од.