До Українського легіону, який формують у Польщі, подали заявки понад 500 українців

Про це інформує Укрінформ.

У рекрутинговому центрі, який діє при генконсульстві України в Любліні, розповіли, що за місяць роботи отримали понад 500 заявок від громадян України, які проживають за кордоном. Чоловіки подали 90% заявок, жінки — 10%. Заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Втім, близько половини заявок подали люди віком до 25 років.

«Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США», — зазначив представник центру.

Він також розповів, що найпопулярніші військові спеціальності серед молоді — оператори БПЛА та штурмовики. Серед старших людей найбільше бажаючих потрапити у підрозділи матеріального забезпечення. Жінки здебільшого зацікавлені у медичних спеціальностях, хоча були й ті, які хотіли стати снайперками.

«Приблизно 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ», — йдеться у повідомленні.