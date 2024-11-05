 
«  
  »

Голова МЗС Польщі заявив, що наступного тижня НАТО може розглянути питання перехоплення ракет РФ над Україною

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

За словами Сікорського, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони.

«Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного», — сказав польський міністр.

Сікорський також висловився щодо відносин з Україною і прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону країни. Він зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.

«Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей», — сказав Сікорський.

Він додав, що щодо українського прохання можуть існувати різні думки, і це питання вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.

5 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  