ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду

Російські та прокремлівські діячі розпочали 4 листопада інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинної президентки Молдови Майї Санду на президентських виборах — Інститут вивчення війни (ISW)

Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) підтвердила 4 листопада, що Санду набрала 55,35% голосів, перемігши дружнього Кремлю опонента Олександра Стояногло. Численні світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі за виборами в основному схвально оцінили проведення виборів, незважаючи на спроби Росії вплинути на їх результати.

Проросійські опозиційні партії та посадові особи намагалися дискредитувати перемогу Санду: Молдовська соціалістична партія назвала її «нелегітимним президентом»; пов’язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу «Россия-24», що молдовська опозиція має «докази» масових фальсифікацій на користь Санду; а прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив кремлівському інформаційному агентству «ТАСС», що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.

Російський інформаційний простір, включно з російськими мілблогерами, повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що молдовські вибори контролюються «європейськими бюрократами» і що молдавани не мають жодного впливу на результат виборів.

ISW раніше повідомляв про систематичні зусилля Росії щодо втручання у вибори в Молдові з метою зірвати проведення референдуму про вступ Молдови до Європейського Союзу (ЄС) і перемогу Санду.