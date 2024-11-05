Пентагон: в Курской области находятся 10 тысяч военных КНДР

В понедельник Пентагон заявил, что в российской Курской области находятся по меньшей мере 10 000 северокорейских военнослужащих, но не смог подтвердить сообщения о том, что они участвуют в боевых действиях.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сказал, что есть основания полагать, что северокорейские войска обеспечивают боевые действия или боевую поддержку.

«Мы считаем, что в Курской области сейчас находится не менее 10 000 военнослужащих КНДР – заявил Райдер. – Мы признаем, что по мере продолжения оценки присутствия КНДР на местах, эти цифры могут несколько увеличиться с точки зрения общего числа военнослужащих КНДР в России».

Генерал-майор также подтвердил, что Пентагон «видел сообщения в прессе» об участии северокорейских военных в боевых операциях, однако «на данный момент не может их подтвердить».

Он добавил, что в общей сложности в России находится от 11 до 12 тысяч северокорейских военнослужащих.

«Я не знаю, можно ли назвать это волной, но, глядя на эти цифры, мы думаем, что общее количество войск КНДР в России может приближаться к 11-12 тысячам человек, причем около 10 тысяч – по крайней мере 10 тысяч – прямо сейчас находятся в Курской области», – заявил Райдер.

Представитель Пентагона также отметил, что его ведомство в скором ожидает обеспечение этими войсками «тех или иных боевых действий или боевой поддержки». Он также отметил, что всем северокорейским военным выдаются российская форма и российское оружие.