Понад 20 штатів готові надіслати війська національної гвардії до Вашингтона в разі заворушень

Про це повідомляє Associated Press.
Хоча офіційний запит від округу Колумбія ще не надійшов, урядові структури вже готуються до можливих заворушень, враховуючи події 6 січня 2021 року, коли Капітолій США зазнав нападу.
Полковник Жан-Поль Лорансо, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії, заявив, що поки що не ясно, скільки гвардійців буде потрібно або запитано цього року.
За його словами, це залежатиме від того, чого хоче округ Колумбія, але зазначив, що Бюро Національної гвардії і штати очікують на запит про допомогу.
- Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році
- Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
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