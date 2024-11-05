З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності.

«Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968», – ідеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають:

фермери – 199 людей,

безробітні – 96,

пенсіонери – 80,

працівники критичної інфраструктури – 112,

водії – 79,

учні – 90.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.