З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей

З початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти
Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності.
«Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968», – ідеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають:
- фермери – 199 людей,
- безробітні – 96,
- пенсіонери – 80,
- працівники критичної інфраструктури – 112,
- водії – 79,
- учні – 90.
Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.
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