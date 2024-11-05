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З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей

З початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти

Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності.

«Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968», – ідеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають:

  • фермери – 199 людей,
  • безробітні – 96,
  • пенсіонери – 80,
  • працівники критичної інфраструктури – 112,
  • водії – 79,
  • учні – 90.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

5 ноября, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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