Західні посадовці закликали Європу готуватися до будь-яких результатів виборів США

Про це повідомляє hromadske із посиланням на лист.

Так, відкритий лист підписали 107 колишніх високопоставлених дипломатів, військових командувачів, керівників розвідки, експертів з питань оборони та високопоставлених політиків.

На їх думку, напередодні президентських виборів у США Україна та союзники «стикаються з подвійною стратегічною небезпекою». Одна з них полягає в можливій перемозі кандидата від республіканців Дональда Трампа, який нібито може «нав’язати угоду з Росією, яка зашкодить інтересам України та європейській безпеці».

«Це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і ЄС, у стані фальшивого нейтралітету, а Європа — у дестабілізаційній геополітичній сірій зоні в самому серці континенту», — йдеться в листі.

Водночас інший сценарій сфокусований на можливій перемозі віцепрезидентки Камали Гарріс, адміністрація планує «продовжити політику стагнації та червоних ліній, яка до цього часу стримувала можливості, за допомогою яких Україна могла б виграти війну».

«В обох випадках паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні: це був би фальшивий «мир», досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави, і залишив би цю державу нездатною захистити себе від майбутньої агресії», — вважають посадовці.

Також можливий третій сценарій — він полягає у виживанні України як суверенної держави і поразці Росії. Високопосадовці переконані, що неминучість перемоги Росії — це міф, а Україна досі може перемогти. Для цього вони закликають європейські країни «озброїтися реальним планом», незалежно від результатів виборів у США.