До Конгресу США вперше обрали трансгендерну людину

Демократка Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною людиною, обраною до Палати представників США.
Про це пише Axios та New York Times, передає «Європейська правда».
За прогнозами NYT, вона перемогла на виборах за місце від штату Делавер, що є важливим досягненням для трансгендерної спільноти в американській політиці.
Опонентом Макбрайд від республіканців був Джон Вейлен III, чия кампанія була зосереджена на нелегальній імміграції та економіці, зазначають журналісти.
Відтак, після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Макбрайд отримала 58%, а Вейлен – 42%.
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