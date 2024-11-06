Контроль над Сенатом США перейде до республіканців

Республіканська партія повертає собі більшість у Сенаті США за результатами проміжних виборів. Останні 4 роки республіканці були у меншості — Politico i The New York Times

Зазначається, що республіканська партія отримує щонайменше 2 місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.

Видання вказує, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи.

Також зазначається, що контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.