На Курському напрямку росіяни зосередили близько 45 тис. військових, серед них — північнокорейські

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що у травні цього року українська розвідка підтвердила задум Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої “буферної зони” на півночі України. Зазначається, що це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

Саме тому, за словами головкома, було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

Так, за майже три місяці операції ЗСУ втрати окупантів на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12 220, взято у полон – 717.

За той же період Сили оборони знищили 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога, зокрема, 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Сирський наголосив, що зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території, тому зосередили там близько 45 тисяч військових і намагаються збільшити їхню кількість.

«Власних військ РФ на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї», — додав головнокомандувач.

Він також зазначив, що російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області, однак Сили оборони зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території.