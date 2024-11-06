На якому рівні моделі OSI відбувається IP-адресація? radio_button_checked мережний рівень radio_button_unchecked сеансовий рівень radio_button_unchecked фізичний рівень radio_button_unchecked канальний рівень radio_button_unchecked рівень подання даних radio_button_unchecked транспортний рівень radio_button_unchecked прикладний рівень

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, подчеркнув, что ценит его подход «мир через силу» в глобальных вопросах.

«Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», – заявил Зеленский на медиаплатформе Х.

«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины», – написал Зеленский.

Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоялась встреча Трампа и Зеленского, на которой президент Украины заявил, что намерен обсудить с Трампом разработанный им «план победы».

Трамп заявил, что в случае победы на выборах намерен сотрудничать с обеими сторонами конфликта во имя его урегулирования.

Когда Трамп говорил о том, как прекрасны были украинские города до войны и как они разрушены сейчас, Зеленский сказал: «Вы, кстати, должны приехать к нам».

«Я это сделаю», — ответил Трамп.

В среду, поздравляя Трампа с победой, Зеленский написал в Х, что с нетерпением ждет возможности «лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами».

«Мы с нетерпением ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы рассчитываем на неизменно сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах, – подчеркнул Зеленский. – Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, привержена обеспечению долгосрочного мира и безопасности в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников».