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Південна Корея розглядає відправку спостерігачів в Україну

Керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР —  Reuters з посиланням на неназваного представника президента Південної Кореї

За словами неназваного представника президента, для відправки спостерігачів не потрібна згода Національної Асамблеї не потрібна, якщо це робиться з конкретною метою і на обмежений час.

Він також повідомив журналістам, що військові з КНДР «ще не вступили в повноцінні бойові дії проти українських сил».

6 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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