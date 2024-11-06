Світові лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах

Про це світові лідери писали на особистих сторінках у соціальних мережах.

Президент України

Український президент Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням у президенти США та назвав це «вражаючою перемогою».

«Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь обом націям.

«Я з нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», — наголосив президент.

Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте написав, що лідерство Трампа знову стане ключовим фактором для підтримки міцності Альянсу.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість знову працювати з ним, щоб просувати мир через силу через НАТО», — написав Рютте.

Прем’єр Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також привітав Дональда Трампа та написав, що з нетерпінням чекає співпраці у наступні роки.

«Як найближчі союзники, ми стоїмо пліч-о-пліч на захисті наших спільних цінностей свободи, демократії та підприємництва. Від зростання та безпеки до інновацій і технологій, я знаю, що особливі стосунки Великої Британії та США продовжуватимуть процвітати по обидва боки Атлантики протягом наступних років», — наголосив він.