Три місяці Курської операції: Сирський озвучив втрати ворога

За майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тисячу осіб убитими й пораненими.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал розповів, що у травні цього року розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення провести наступальну операцію на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області.

«За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717», – сказав Сирський.

За той же період, за його словами, знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. Із них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, п’ять РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

«Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території», – наголосив головком.

Він додав, що за проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.