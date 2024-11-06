У Генштабі пояснили необхідність створення нових бригад, замість комплектування наявних

Про це сказав речник Генштабу Дмитро Лиховій в коментарі Інтерфакс.

«Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗСУ й треба створювати нові бригади», — сказав речник.

За його словами, іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, немає. Крім того, він зазначив, що росіяни мають перевагу, яка іноді досягає п’ятиразової.

«Також треба розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в стислі терміни», — пояснив Лиховій.