В Японії вперше заарештували творців сайту зі спойлерами до аніме

Про це пише Times of India.

Завдяки співпраці японського конгломерату ЗМІ Kadokawa Corporation та асоціації з розповсюдження японського контенту та вжиття заходів протидії піратству CODA в японському законодавстві про авторське право вперше відбувся позитивний зсув. Як зазначається в пресрелізах Kadokawa Corporation та CODA, групу з трьох чоловіків заарештували за викладення спойлерів до фільмів і аніме на їхньому сайті. Зокрема, чоловіки публікували спойлери до 3-го сезону популярного аніме Overlord, права на який належать Kadokawa.

Цей арешт став першим у своєму роді та яскравим кроком у сфері захисту авторських прав у Японії.

Як ідеться в пресрелізі, спойлери до Overlord включали опис «детального вмісту всієї історії» та персонажів, діалоги й розвиток сцен. Творці сайту зі спойлерами отримували дохід від реклами.

Завдяки співпраці поліції префектури Міягі та поліцейської дільниці Томе, чоловіків було заарештовано після підтвердження їхньої діяльності за імовірне порушення закону про авторське право з метою отримання прибутку.