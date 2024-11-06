За жовтень росіяни окупували майже 500 км² України – найбільші втрати за рік

За жовтень ворог окупував близько 490 кілометрів квадратних українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року — дані моніторингового проєкту Deep State

Деталі: Водночас аналітики наголошують, що не варто міряти все площами, адже воюють люди і саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву.

Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу. Останнє, на жаль, стає для нас слабким місцем, зазначають у Deep State.

В свою чергу росіяни виправляють свої помилки: якщо раніше м’ясні підрозділи були класикою їхньої армії, то зараз все частіше їх полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу, зазначають аналітики проєкту. Наявність великої кількості живої сили дозволяє ворогу проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для ЗСУ ж ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, додають у Deep State.

Дослівно: «Підсумовуючи: площі втрачених територій це звісно важливо, але точно не єдиний параметр оцінки «життєдіяльності» та результативності війська. Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення».