Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
У вівторок, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року
Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті Верховної Ради.
Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація добігають кінця 10 листопада 2024 року.
Так, це буде вже 13-те аналогічне рішення за час повномасштабної війни.
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