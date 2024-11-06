Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті Верховної Ради.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація добігають кінця 10 листопада 2024 року.

Так, це буде вже 13-те аналогічне рішення за час повномасштабної війни.