Американка українського походження Вікторія Спарц проходить до Конгресу США

Американка українського походження Вікторія Спарц знову обрана до Конгресу США.

Про це повідомляє AP.

Хоча раніше вона планувала не балотуватися, Спарц все ж вирішила продовжити політичну діяльність. Її програма зосереджена на захисті прав власників зброї, посиленні міграційної політики, скороченні витрат та зменшенні регуляцій для бізнесу.

Вона отримала підтримку від асоціацій з таких питань. Раніше Спарц була відомою критикою великих видатків на військову допомогу Україні, зокрема пропонувала обмеження на прямі поставки зброї.

За попередніми результатами виборів до Конгресу США, республіканці отримують перевагу як у Сенаті (48 проти 36 місць), так і в Палаті представників (134 проти 89 місць).