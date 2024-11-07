Армія РФ за добу втратила 1400 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 704 300 (+1400) осіб,
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танків ‒ 9224 (+10) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 612 (+20) од,
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артилерійських систем – 20 194 (+24) од,
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РСЗВ – 1245 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369(+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42),
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крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,
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спеціальна техніка ‒ 3596 (+8) од.
Дані уточнюються.
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