Израиль закупит у Boeing 25 истребителей F-15

Министерство обороны Израиля сообщило в четверг о подписании соглашения о закупке 25 истребителей нового поколения F-15 производства компании Boeing.

В сообщении говорится, что соглашение стоимостью 5,2 миллиарда долларов является частью более широкого пакета американской помощи, одобренного администрацией и Конгрессом США ранее в этом году, и предусматривает возможность приобретения еще 25 самолетов.

Самолеты будут оснащены системами вооружения, интегрированными с израильским оружием, и будут иметь увеличенную дальность полета и полезную нагрузку.

«Эти преимущества позволят израильским ВВС поддерживать стратегическое превосходство, отвечая на текущие и будущие вызовы на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении министерства.

Поставка F-15 начнется в 2031 году, ежегодно будет поставляться 4-6 самолетов, говорится в сообщении.

«Эта эскадрилья F-15, наряду с третьей эскадрильей F-35, закупленной ранее в этом году, представляет собой историческое усиление нашей воздушной мощи и стратегической дальности действий – возможностей, которые оказались решающими в ходе нынешней войны», – заявил генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир.