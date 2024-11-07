У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера

Про це повідомили Tagesschau і Spiegel.

Перед цим очільники трьох партій коаліції – вільних демократів, Соціал-демократичної партії Шольца та Партії зелених віцеканцлера Роберта Габека – провели кризову зустріч, де понад дві з половиною години обговорювали шляхи виходу з кризи. Зокрема, йшлося про те, як закрити мільярдну дірку в бюджеті на 2025 рік і повернути до норми німецьку економіку.

Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету, до якого входять голови коаліційних партій і відповідних парламентських фракцій, запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. За такої умови він погоджувався на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і обіцяв залишитися в складі перехідного уряду до проведення виборів і формування нового уряду. Але Шольц відкинув цю пропозицію. А після цього стало відомо про відставку лідера вільних демократів.

Під час пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ініціює голосування за вотум довіри до його уряду в середині січня. Цей крок може призвести до дострокових парламентських виборів у Німеччині вже в березні 2025 року.

Пояснюючи своє рішення звільнити міністра фінансів, яке поставило коаліцію під загрозу розпаду, Шольц зазначив, що Лінднер «не виявив бажання реалізувати жодну з наших пропозицій». Він додав, що німецькі компанії потребують негайної підтримки і «кожен, хто відмовляє їм у цьому, діє безвідповідально». Також канцлер наголосив, що після виборів у США, де президентом обрали Дональда Трампа, Німеччина зараз «повинна показати, що на нас можна покластися».

Віцеканцлер — міністр економіки Роберт Габек на тлі повідомлення про звільнення Лінднера заявив, що представники партії «Союз-90/Зелені» продовжують працювати в чинному уряді Німеччини до нових парламентських виборів, повідомила «Німецька хвиля». Під час виступу перед відомством федерального канцлера в Берліні Габек наголосив, що ситуація з розпадом коаліції відчувається «як щось помилкове». Рішення канцлера Шольца звільнити Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів ФРН він назвав «логічним», але разом із тим «зайвим».

Сам Крістіан Лінднер, коментуючи свою відставку, заявив, що канцлер Шольц «відмовився від співпраці» з ним і з ВДП. Також Лінднер дорікнув партнерам по партії зі «світлофорної» коаліції, що вони «навіть не прийняли пропозицій» лібералів щодо реорганізації економіки як основу для дискусій.

Члени ВДП, які очолюють федеральні міністерства в коаліції, найближчим часом подадуть прохання про відставку. Про це повідомив журналістам у ніч на 7 листопада голова фракції ВДП у бундестазі Крістіан Дюрр.

«Інші міністри з ВДП у будь-якому разі надішлють федеральному президенту Німеччини прохання про відставку… Це те, що вже було оголошено на засіданні коаліційного комітету», — наголосив Дюрр.

ВДП, окрім голови мінфіну Крістіана Лінднера, в нинішньому уряді ФРН представляють міністр транспорту Фолькер Віссінґ, міністр юстиції Марко Бушман і міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцінґер. Вихід вільних демократів зі складу владної коаліції де-факто позначив її розвал.