В ЄС ще на два роки продовжили тренувальну місію для бійців ЗСУ

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження військової навчальної місії для Збройних Сил України ще на два роки, повідомили представники ЄС. Це дозволить продовжити підготовку українських військових, яка наразі здійснюється у 24 країнах-учасницях місії.
За два роки програми тренування в межах цієї місії пройшли близько 70 тисяч українських військовослужбовців, що стало значним внеском ЄС у зміцнення оборонних спроможностей України.
Навчальна місія, відома як “EUMAM Ukraine”, досягла повної оперативної готовності у 2022 році. Спочатку мандат був встановлений на два роки з бюджетом у 3,1 млрд євро, однак нині його продовжено для підтримки військової підготовки.
Від початку запуску EUMAM у жовтні 2022 року понад 34 тисяч українських солдатів пройшли підготовку, спрямовану на підвищення їхньої бойової ефективності.
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