Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Про це свідчить його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

«У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом і привітала його з його історичною переконливою перемогою — його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу», – повідомив Зеленський.

Він додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та «розвивати нашу співпрацю».

«Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для миру та для справедливого світу», – додав Зеленський.