Лідери ЄС обговорили підтримку України без участі США за президентства Трампа

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що лідери Європейського Союзу на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США — Bloomberg

Зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп намагатиметься перекласти фінансовий тягар на Європу.

Водночас ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників.