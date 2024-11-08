МЗС назвало передумову проведення другого Саміту миру

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає пресслужба відомства.

«Протягом серпня, жовтня відбулося 9 тематичних конференцій за окремими пунктами Формули миру. Усі ці заходи вже завершено. Їхнім результатом стало прийняття спільних комюніке кожного з цих заходів. Ми вважаємо, що ці комюніке, ці документи створюють надійну базу для фіналізації спільної мирної основи. Багато разів говорилося, що ми працюємо над цією спільною мирною основою. І цей документ, який ми плануємо завершити в листопаді, представлятиме позицію міжнародної спільноти щодо справедливого припинення війни на основі цілей і принципів Статуту ООН. Тож ми працюємо над цією спільною мирною основою. І саме підготовка цього спільного мирного договору є передумовою проведення успішного другого Саміту миру», — сказав Тихий.

Речник МЗС нагадав, що Україна неодноразово заявляла про готовність запросити на другий Саміт миру представників РФ, і наголосив, що захід матиме сенс, якщо буде ефективним.

«Як ми неодноразово говорили, ми готові запросити представників Росії на Другий саміт миру. Коли, знову ж таки, Спільна мирна програма буде завершена, і ми зрозуміємо, що можемо організувати успішний саміт. Нікому не потрібен протокольний захід. Усім, на мою думку, потрібен значущий саміт і подія, яка дійсно може наблизити справедливий мир», — сказав Тихий.

Представник міністерства зазначив, що наразі не може назвати дати і місце проведення заходу.