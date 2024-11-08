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За добу війни армія РФ втратила 1580 осіб, 9 танків та 32 артсистеми

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9233 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,
  • артилерійських систем – 20226 (+32) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3602 (+6).
8 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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