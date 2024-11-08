За добу війни армія РФ втратила 1580 осіб, 9 танків та 32 артсистеми

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9233 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,
- артилерійських систем – 20226 (+32) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3602 (+6).
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