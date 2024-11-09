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«Мирний план» Трампа передбачає європейські війська у буферній зоні

Дональд Трамп може закликати європейські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами —  The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США

Подробиці плану з’явилися після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме «самогубство» для Європи.

Цей план є одним з декількох, які розглядає  Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.

9 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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