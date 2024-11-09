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«Ні російським виборам»: опозиція у Грузії готує протестну ходу

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Організаторами протестної ходи є партії «Єдність – Національний рух», «Коаліція за зміни» та «Сильна Грузія». Видання зауважує, що така акція має стати третім масштабним мітингом із вимогою скасувати результати парламентських виборів 26 жовтня, на яких за висновком ЦВК перемогла правляча партія «Грузинська мрія».

Зазначено, що протестувальники почнуть збиратися для протестної ходи о 15:00 біля двох станцій метро. Водночас кінцевий пункт маршу не оголошений.

9 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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