Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб,
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танків ‒ 9238 (+5) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 697 (+36) од,
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артилерійських систем – 20 249 (+23) од,
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РСЗВ – 1245 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),
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крилаті ракети ‒ 2634 (+3),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,
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спеціальна техніка ‒ 3604 (+2) од.
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