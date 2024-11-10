“Криму більше немає” – радник Трампа закликав Зеленського зосередитись на мирі, а не поверненні окупованих територій

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території.

Про це заявив старший радник Трампа Брайан Ланза, передає BBC.

Ланза, який є стратегом Республіканської партії, зазначив, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського викласти його версію “реалістичного бачення миру”.

“І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний”.

Ланза у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території на сході України, але повернення Криму назвав “нереалістичним”, що “не є метою Сполучених Штатів”.

“Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет – повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі у цьому”, – заявив радник Трампа.

Водночас Ланза наголосив, що він з великою повагою ставиться до українського народу, назвавши його “серцем лева”

Але, за його словами, пріоритетом США є “мир і припинення вбивств”.

“Те, що ми збираємося сказати Україні, ви знаєте: що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І почнімо чесну розмову”, – додав він.