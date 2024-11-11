Круизная компания предложила американцам отправиться в четырехлетнее путешествие после победы Трампа на выборах

После победы Трампа на выборах круизная компания Villa Vie Residences предложила американским гражданам отправиться в четырехлетнее кругосветное путешествие. Об этом написало издание Business Insider.

Предложение появилось после того, как стали известны предварительные результаты выборов президента.

Компания представила пакет услуг «Skip Forward» («Перемотка вперед»). Пассажирам предлагается отправиться в кругосветку на борту судна «Одиссей» на срок от одного года до четырех лет. За это время лайнер должен посетить 140 стран.

Стоимость билетов на путешествие в четыре года в одноместной каюте с тарифом «все включено» начинается от 256 тысяч долларов, а в двухместной каюте — от 320 тысяч долларов. Кроме этого, компания предлагает двухгодичный тариф «Midterm Selection» («Промежуточные выборы») для тех, кто захочет вернуться в США после выборов 2026 года. Пассажирам судна будут доступны спа-процедуры и фитнес-услуги. В стоимость билетов входит питание, а также бесплатное пиво и вино на обед и ужин.