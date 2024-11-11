Мировые фондовые рынки демонстрируют рост вслед за американским

Европейские фондовые рынки выросли в понедельник, подхватив тенденцию на Уолл-стрит прошлой неделе.

Индексы растут

Немецкий индекс DAX вырос на 1,2 % до 19 438,89. В Париже CAC 40 прибавил 1,1% до 7 421,24. Британский индекс FTSE 100 также вырос на 0,7%, до 8 128,58.

Американские акции торгуются с повышением: фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли на 0,3 %.

В пятницу индекс S&P 500 вырос на 0,4% до 5 995,54, что стало самым большим недельным приростом с начала ноября 2023 года, и впервые ненадолго преодолел отметку 6 000.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,6% до 43 988,99, а индекс Nasdaq composite прибавил 0,1% до 19 286,78.

Японский индекс Nikkei 225 колебался между повышением и понижением и закрылся менее чем на 0,1 % выше, на отметке 39 533,32.

Биткоин бьет рекорды

Биткоин установил новый рекорд, поднявшись на ранних торгах до 82 022,98 доллара, по данным Coindesk. Биткоин начал расти после переизбрания бывшего президента Дональда Трампа, который поддержал криптовалюты и пообещал сделать США мировой криптостолицей.

Облигации сохраняют стоимость

На рынке облигаций доходность долгосрочных казначейских обязательств снизилась. Доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась до 4,30% в пятницу с 4,33% в конце четверга.

Однако это все еще значительно выше уровня середины сентября, когда он был близок к 3,60%.

Инфляция снижается

Доходность казначейских облигаций выросла во многом благодаря тому, что экономика США оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагалось. Есть надежда, что она и дальше будет оставаться устойчивой, поскольку Федеральная резервная система продолжает снижать процентные ставки, чтобы поддержать рынок труда, и она помогла снизить инфляцию почти до целевого уровня в 2%.

Некоторый рост доходности также вызван заявлениями Трампа о возможном введении тарифов и другой политике.

В связи с этим трейдеры уже начали снижать прогнозы относительно того, сколько раз ФРС будет снижать ставки в следующем году. Хотя снижение ставок может стимулировать экономику, оно также может дать больше топлива для инфляции.

Сырье продолжает дешеветь

В понедельник американская нефть эталонного сорта подешевела на 8 центов до $70,30 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже.

Нефть марки Brent, международный стандарт, подешевела на 20 центов, до 74,07 доллара за баррель.

Доллар укрепляется

Доллар вырос до 153,79 японской иены с 152,62 иены. Курс евро снизился до 1,0684 доллара с 1,0723 доллара.

Акции китайских компаний падают в цене

В пятницу Китай одобрил план в размере 6 триллионов юаней ($6 млрд), чтобы помочь местным органам власти рефинансировать горы долгов в рамках последней попытки ускорить рост второй по величине экономики мира. Этот пакет мер по стимулированию экономики Китая разочаровал ожидания инвесторов.

«Это не совсем та ракета роста, на которую многие надеялись. Несмотря на то, что это значительная сумма, стимулы направлены не столько на ускорение экономического роста, сколько на затыкание дыр в системе местных органов власти, испытывающих трудности», – отметил в своем комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Инфляция в Китае в октябре выросла на 0,3 % в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики в субботу, замедлившись по сравнению с сентябрьским ростом на 0,4 % и опустившись до самого низкого уровня за последние четыре месяца.

Индекс Hang Seng упал на 1,5 % до 20 426,93, а Shanghai Composite восстановился после потерь на утренних торгах и вырос на 0,5 % до 3 470,07.