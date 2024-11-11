РФ зібрала 50 тис. військових, аби повернути території Курщини

Про це пише The New York Times із посиланням на американських та українських посадовців.

Зазначається, що українські військові зайняли значні території майже не зустрічаючи опору. Втім Росія повільно повертає ці здобутки й тепер, схоже, готова провести набагато масштабнішу операцію.

За даними американських офіційних осіб, росіяни активно обстрілюють українські позиції ракетами та артилерією. Водночас вони ще не розпочали масштабного наступу на цьому напрямку.

Наразі солдати Північної Кореї тренуються разом із російськими військами в крайній західній частині Курська. Українські офіційні особи кажуть, що наступ за участі військових КНДР може відбутися найближчими днями.

Українські офіційні особи заявили, що Москва поставила північнокорейським військам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та реактивні гранатомети.