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У жовтні РФ запустила по Україні 2 тис. БПЛА, половина з них — фальш-цілі

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі БПЛА, приблизно половина з них є приманками або фальш-цілями, якими РФ намагається відвернути увагу та перевантажити українську ППО.

За даними ГУР, один з основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках, — «Пародія».  10 листопада два таких дрони впали на території Молдови.

«Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та  дешевші за Shahed-136/»Герань-2″, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх», — розповіли в українській розвідці.

Російський дрон-приманка

Дослідження російських «Пародій» засвідчило, що навіть примітивний «фанерний2 дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

У ГУР додають, що модуль польотного контролера «Пародії» містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

11 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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