Втрати особового складу армії РФ в Україні перевищили 710 тисяч

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,
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танків ‒ 9253 (+4) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 766 (+40) од,
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артилерійських систем – 20 314 (+34) од,
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РСЗВ – 1245 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57),
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крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,
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спеціальна техніка ‒ 3620 (+16) од.
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