У жовтні РФ запустила по Україні 2 тис. БПЛА, половина з них — фальш-цілі Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp » Втрати особового складу армії РФ в Україні перевищили 710 тисяч Протягом минулої доби на фронті в Україні російська армія втратила ще 1770 своїх окупантів та низку одиниць військової техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,

танків ‒ 9253 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 766 (+40) од,

артилерійських систем – 20 314 (+34) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57),

крилаті ракети ‒ 2636 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,

спеціальна техніка ‒ 3620 (+16) од.