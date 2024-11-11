 
«  
  »

Втрати особового складу армії РФ в Україні перевищили 710 тисяч

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20 314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3620 (+16) од.
11 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  