Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні » Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей Унаслідок російської збройної агресії 1681 українська дитина дістала поранення, а 589 були вбиті. Реальні цифри можуть бути набагато вищими Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Станом на ранок 12 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 598,

Харківській — 459,

Херсонській — 187,

Дніпропетровській — 190,

Київській — 133,

Запорізькій — 154,

Миколаївській — 117. Так, 11 листопада внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області загинули хлопчики 2 і 10 років та 2-місячна дівчинка, травмовано 11-річного хлопчика.