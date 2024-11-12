Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей Євросоюз не відправлятиме своїх військових в Україну з будь-яким мандатом » Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1950 військових. Сили оборони ліквідували 23 танки та 81 бронемашину Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,

танків ‒ 9276 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 847 (+81) од,

артилерійських систем – 20 352 (+38) од,

РСЗВ – 1249 (+4) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61),

крилаті ракети ‒ 2636 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3626 (+6) од. Дані уточнюються.