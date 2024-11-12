Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
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танків ‒ 9276 (+23) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 847 (+81) од,
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артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
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РСЗВ – 1249 (+4) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61),
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крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
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спеціальна техніка ‒ 3626 (+6) од.
Дані уточнюються.
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